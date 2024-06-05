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Сегодня, 14:17

Масалитин назвал лучший вариант главного тренера ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что предпочел бы видеть на посту главного тренера московской команды Сергея Игнашевича, который ранее работал в «Балтике».

«Мои симпатии, конечно, на стороне Игнашевича. Если ему довериться, поставить задачу на два-три года, купить игроков, которых он хотел, — естественно, по приемлемым ценам. Допустим, поставить задачу быть в тройке. Если она выполняется, то двигаться дальше. Команда развивается? Да. Игроки развиваются? Да. Он как тренер растет? Растет. Давайте дальше с ним работать», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Он заменит уволенного Владимира Федотова, который тренировал армейцев с лета 2022 года.

Источник: Газета.Ru
Валерий Масалитин
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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