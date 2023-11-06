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Сегодня, 14:12

Масалитин назвал момент, ожививший игру в дерби «Спартака» и «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от дерби «Спартака» и «Локомотива» в рамках 14-го тура РПЛ (1:1).

«Хороший матч. Зрителям должен был очень понравиться. В первом тайме команды еще присматривались друг к другу. Но после удаления пошла живая игра с обилием моментов с одной и другой стороны. По ходу встречи «Спартак» сумел выстроить правильную схему, и удаление не сказалось на действиях команды. Она продолжала активно играть впереди, забила и имела еще моменты. И «Локомотив» стал действовать посмелее, сравнял счет, очень остро атаковал, создавал возможности для взятия ворот, но подвела реализация», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается на строчку ниже.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11280926-masalitin-vydelil-moment-ozhivivshij-igru-v-stolichnom-derbi-spartaka-i-lokomotiva.html
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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