Масалитин назвал момент, ожививший игру в дерби «Спартака» и «Локомотива»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от дерби «Спартака» и «Локомотива» в рамках 14-го тура РПЛ (1:1).

«Хороший матч. Зрителям должен был очень понравиться. В первом тайме команды еще присматривались друг к другу. Но после удаления пошла живая игра с обилием моментов с одной и другой стороны. По ходу встречи «Спартак» сумел выстроить правильную схему, и удаление не сказалось на действиях команды. Она продолжала активно играть впереди, забила и имела еще моменты. И «Локомотив» стал действовать посмелее, сравнял счет, очень остро атаковал, создавал возможности для взятия ворот, но подвела реализация», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается на строчку ниже.