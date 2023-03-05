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5 марта, 22:45

Масалитин назвал невнятной игру ЦСКА в матче против «Сочи»

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поражении команды в матче 18-го тура РПЛ от «Сочи» (0:2). По его словам, армейцы на протяжении нескольких игр не показывает тот футбол, на который рассчитывают болельщики.

«Очередная невнятная игра ЦСКА. Как-то игроки пытались мяч держать, но впереди ничего острого не создали, — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина. — Причем это на протяжении нескольких матчей длится. Очень многое зависит по-прежнему от Карраскаля с Мединой, которые сегодня провели плохой матч. Многое зависело от Кучаева, который должен был созидать в центре, но игра у него тоже не пошла. Возможно, он не в форме».

Ветеран отметил игру «Сочи» в защите в этой встрече.

«Сочи» выдержал свою линию, сыграв надежно в обороне и на контратаках. Что-то получалось, что-то нет, однако после выхода Джорджевича судьба матча решилась. В первом голе была отличная комбинация, отличное открывание и исполнение, во втором — хороший прострел», — добавил Масалитин.

ЦСКА с 29 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: gazeta.ru
ФК ЦСКА (Москва)
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