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Сегодня, 10:40

Масалитин назвал претендентов на звание лучшего тренера РПЛ

Виктория Кравченко
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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин назвал кандидатов на звание лучшего тренера сезона в России.

«На звание лучшего тренера сезона сейчас претендуют: Семак, Личка и Карпин. Понятно, что если первое место в РПЛ займут Семак или Личка, то назовут их. При всем уважении к Мусаеву, если чемпионом станет «Краснодар», то он не будет в числе претендентов. За семь игр такое звание давать нельзя. Если бы остался Ивич, то был бы он. При чемпионстве «Краснодара» лучшим будет вообще Личка, если он еще и за медали зацепится», — цитирует Масалитина Legalbet.

После 26 туров РПЛ «Зенит» лидирует с 50 очками, вторым идет «Краснодар» (50) «Динамо» занимает третье место с 47 баллами. «Ростов» располагается на седьмой строчке с 40 очками.

Источник: https://legalbet.ru/news/masalitin-nazval-tryoh-pretendentov-na-zvanie-luchshego/
Валерий Карпин
Валерий Масалитин
Сергей Семак
Марцел Личка
0
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