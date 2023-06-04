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Сегодня, 15:45

Масалитин назвал успехом для «Спартака» завоевание бронзы в РПЛ

Александр Кружков
Обозреватель
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Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» в сезоне-2022/23.

— Для «Спартака» бронзовые медали — успех?

— С одной стороны — да. Все-таки в прошлом году финишировали на десятом месте.

— А с другой стороны?

— Насколько ярко команда выглядела в первой половине сезона, настолько невыразительно во второй. Если называть вещи своими именами, весенний отрезок Абаскаль провалил!

— Есть объяснение?

— Наверное, что-то не учел на зимних сборах, где-то напортачил. Плюс кадровые потери. То у Промеса травма, то у Джикии, то Соболев дисквалификацию заработает. А ведь это лидеры, равноценной замены им нет. В итоге у «Спартака» рассыпалась полузащита, от прежней слаженности ничего не осталось. Если в первом круге Зобнин с Пруцевым везде успевали, здорово двигали мяч, то во втором у них мало что получалось. Да и новички команду не усилили.

— Вы о Дуарте?

— Он для меня пока загадка. То ли приехал в разобранном физическом состоянии и до сих пор форму не набрал. То ли в принципе игрок слабый. Но тогда нужно спрашивать с тех, кто отдал за Дуарте четыре миллиона евро. А Тавареш вроде бы активен впереди — вот только КПД низкий, еще и в оборону возвращаться не успевает.

Владимир Федотов. «Федотову не хватает гибкости, Абаскаль провалил весну». Масалитин — о серебре ЦСКА и бронзе «Спартака»

Валерий Масалитин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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