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Масалитин: «Не хочется, чтобы «Торпедо» с такой историей было булочкой, над которой все издеваются»

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о разнице по уровню между клубами РПЛ и прокомментировал положение «Торпедо».

«Не должно быть так, что у нас одни команды сверхбогатые, могут позволить все, а другие — бедные, и туда-сюда между РПЛ и первой лигой перемещаются», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

56-летний экс-игрок надеется, что московский клуб останется в РПЛ.

«Торпедо» — молодцы, что проявили силу воли в прошлом матче. Будем надеяться, что им удастся сохранить прописку в РПЛ. Не хочется, чтобы команда с такой историей была булочкой, над которой все издеваются. Футболисты должны проявить себя на максимум. Характер у команды есть, судьба клуба игрокам не безразлична, так что будем верить в лучше", — добавил Масалитин.

«Торпедо» занимает 16-е место с 7 очками после 18 туров в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/08/19918759.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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