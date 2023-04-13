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Масалитин: «Может быть, когда Гинер уйдет, Гончаренко вернется в ЦСКА»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что нынешний главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко может вернуться в армейский клуб.

«Гончаренко захочет показать ЦСКА, что с ним зря расстались. У него будет реваншистское настроение. Это нормальное явление. Меня не удивит, если «Урал» победит в ближайшей игре. Поведение Гончаренко в ЦСКА его не красило, когда он сначала убегал, потом возвращался, еще что-то делал. Возможно, это и повлияло на его карьеру в ЦСКА. Верю ли, что он когда-то может вернуться в клуб? Никогда не говори никогда, мы не знаем, как клуб с ним расстался. Может быть, когда Гинер уйдет, то Гончаренко вернется. Взгляды поменяются. Это жизнь!» — цитирует Масалитина Legalbet.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с 2016 по 2021 год. Под его руководством московская команда выиграла Суперкубок России-2018.

Источник: https://legalbet.ru/news/kogda-giner-ujdyot-masalitin-ne-isklyuchil-vozvrashenie/
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
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