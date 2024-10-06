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Сегодня, 12:41

Масалитин не считает, что матч с «Ростовом» был легким для «Спартака»

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал победу над «Ростовом» (3:0) в 11-м туре РПЛ.

«Не скажу, что игра была легкой. До гола у «Ростова» были моменты, команда смотрелась более качественно, создавала моменты, напрягала «Спартак». «Спартак» же воспользовался ошибкой Глебова и забил необязательный гол. После отмененного гола игроки «Ростова», наверное, уже расслабились, мысленно были в раздевалке и допустили выход один на один. Счет не по игре. «Ростов» хотел отыграться, пошел большими силами вперед, а «Спартак» проводил контратаки, которые могли привести к разгромному счету. Первый тайм перевернул все с ног на голову: равная игра, но «Ростов» не забивает, а пропускает», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, обойдя ЦСКА, у которого 17 баллов и еще один матч в запасе.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

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