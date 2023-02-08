0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:23

Масалитин не верит в то, что Дзюба сможет заиграть в «Локомотиве»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о перспективах форварда Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Человек давно без команды и тренировок. Идет в команду, которая висит, грубо говоря, на вылет. Сможет помочь — слава богу. Но мне, честно говоря, что-то слабо верится. И слабо верится, что «Локомотив» подпишет с ним», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Ранее «СЭ» сообщил, что 34-летний футболист прошел медосмотр для завершения перехода в московский клуб. 7 февраля появилась информация о том, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

С 3 ноября 2022 года россиянин является свободным агентом. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/08/19693009.shtml
Артем Дзюба
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: вариант с «Локомотивом»
Источник: заработок Дзюбы в «Локомотиве» составит более 4 миллионов рублей в месяц
Агент Дзюбы может получить от московского «Локомотива» более 7 миллионов рублей
Мигел Данни: «Знаю, у Дзюбы есть потенциал, чтобы вернуться к игре на высоком уровне»
Губерниев — о возможном переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»: «Это отличный повод доказать, чего они стоят»
Петржела о Дзюбе в «Локомотиве»: «В современном и быстром футболе ему придется очень непросто»
Зачем Дзюба и Смольников «Локомотиву»? Конкуренция высока, но Галактионову весной помогут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мигел Данни: «Знаю, у Дзюбы есть потенциал, чтобы вернуться к игре на высоком уровне»

Агент Дзюбы может получить от московского «Локомотива» более 7 миллионов рублей