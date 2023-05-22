Масалитин объяснил действия Роши в скандальном эпизоде с Соболевым

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил действия защитника клуба Виллиана Роши в скандальном эпизоде матча 28-го тура РПЛ со «Спартаком», а также раскритиковал действия судейской бригады, отметив, что в европейских турнирах арбитры работают иначе.

«Человек не знает языка, ему показали жест. Естественно, его эмоции какие? Он идет к боковому судье и показывает, что ему показали этот жест. Он же не объяснит, что еще там как-то что-то. Он повторяет жест просто для того, чтобы на это внимание обратили. Все. Просто привлечь внимание. Когда это пошло, он пошел, похлопал — да, он достучался, судьи обратили внимание. Он поблагодарил за это. Пускай за аплодисменты желтую дадут, но не красная это, не удаление, вообще никак. Должен же судья разбираться, человек не просто же так идет и показывает. Если бы он в обратку показал Соболеву, то вопросов бы не было, повторил бы его жест, и тогда было бы логично. А тут только внимание привлечь, все, больше ничего не надо. Максимум, что было бы — это желтая карточка. Смотришь вот матчи европейские, ну сколько там в руки попадало, сколько борьбы было, и никто не свистнул, никто ничего не говорил, потому что логика футбольная матча не подразумевала этого всего», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил этот жест и тоже был удален с поля.