Масалитин: «У «Зенита», когда наступают холода, бразильцы не показывают своего истинного мастерства»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин объяснил, как «Локомотиву» удалось переиграть «Зенит» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата России. По его мнению, с наступлением холодов бразильские футболисты сине-бело-голубых начинают играть хуже.

«Если бы его удалили Пиняева, наверное, были бы правы. Очень сыграл грубо. Ну дали желтую, значит, судья так трактовал. У «Локомотива» не было главного тренера Галактионова, не было Баринова. Казалось, эта ситуация плохо повлияет на команду, а ребята собрались. Соперник — хороший раздражитель. «Локо» забил быстрый гол. И этот гол повлиял на ход игры. «Железнодорожники» поверили, что могут хорошо сыграть с «Зенитом». А у «Зенита», когда наступают холода, бразильцы не показывают своего истинного мастерства, и все. Но это еще год назад было видно. Когда начинаются зимние игры, бразильцы выглядят на поле не так уверенно, как в летнюю погоду. Этот минус и сыграл, наверное, большую роль», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

После 17 туров «Зенит» идет на 2-м месте в турнирной таблице (33 очка), а «Локомотив» занимает 6-ю строчку — 28 очков.