Масалитин объяснил, как погода может повлиять на игру в столичном дерби ЦСКА и «Динамо»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, каким образом неблагоприятные погодные условия могут отразиться на событиях на поле в столичном дерби команды с «Динамо».

«Если пойдет снег и состояние поля не позволит игрокам показать мастерство, то на первый план выйдут морально-волевые качества. Футболистам нужно будет проявить бойцовский характер и неуступчивость, навязать сопернику свою игру. Возможно, футбол упростится и сведется к навесам и борьбе нападающих с защитниками. Большую роль станут играть стандарты», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке. Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.