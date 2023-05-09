Масалитин объяснил нервами грубую ошибку голкипера «Спартака» Селихова

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил грубую ошибку голкипера «Спартака» Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом».

«Конечно, это нервы. Совсем недавно начали играть вратари ногами. Чтобы этот навык был с детства, нужно внедрять его в детский футбол, чтобы там уже так играли. У него этот пробел, видимо, есть, и, чтобы его восполнить, надо тренироваться, получать навыки. Недавно был матч, где дортмундская «Боруссия» играла с «Баварией», также вратарь «Боруссии» вышел, пошла передача, он махнул мимо мяча, и все, 1:0, «Бавария» повела. Все ошибаются. Это нервы. Ну и навык этот игры ногами должен развиваться с детства. Если не развил в детском футболе, то потом уже тяжело. Все наши вратари, наверное, кроме Акинфеева, имеют проблемы с вводом мяча. Они теряются, когда идет прессинг, давление. Это все через тренировки можно до определенного уровня довести. А так, такой матч, столько народу собралось, стали кричать, шуметь. Опыт будет, а дальше все от него зависит, какая у него психика. Если устойчивая и он к этому нормально относится, то и нормально все будет. Если изнутри будет что-то грызть, то тяжело придется», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Селихов стал виновником в эпизоде с первым пропущенным голом в игре против «Зенита». Он не рассчитал прессинг Клаудиньо и попал в него мячом. Снаряд отлетел в ворота, и голкипер не успел его догнать. Так был открыт счет в матче.

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, 51 очко.