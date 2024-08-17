Масалитин: «Естественно, что Писарский растворился и потерял уверенность в «Крыльях»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин объяснил причины падения результативности нападающего Владимира Писарского после перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«У Писарского все хорошо получалось в «Оренбурге». Он был влит в систему игры команды. Система работала на него. Владимир был лучшим среди оренбуржцев. Там использовали его лучшие качества. Он очень хорошо действует в штрафной, чувствует голевые моменты, отлично играет головой, и на него делали передачи с фланга.

А в «Крыльях Советов» другие задачи и требования к нападающим. Естественно, что Писарский растворился и потерял уверенность. А потерять уверенность – это очень плохо для бомбардира», – цитирует Vprognoze.ru Масалитина.