Масалитин объяснил, почему «Зенит» остается фаворитом РПЛ

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин сказал, что «Зенит» остается главным фаворитом РПЛ.

«Будут и поля хорошие, и «Зенит» по уровню мастерства и вообще клуба — фаворит. Это касается и запасных, которые могут выходить и переворачивать и решать игру. Такой скамейки, к сожалению, у «Краснодара» нет. Это и опыт. Как выигрывать чемпионства, «Зенит» знает, а «Краснодар» — нет. Как играть в стрессовой ситуации, «Краснодар» тоже пока не знает. Пошло давление, и вот неудачные результаты — где-то ничьи и поражения. А «Зенит» все знает и, думаю, к тому же будет еще зимой укрепляться», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

После первой части сезона «Зенит» занимает второе место в РПЛ, набрав 36 очков в 18 турах Команда отстает на два балла от лидирующего «Краснодара».