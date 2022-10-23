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Сегодня, 21:00

Масалитин объяснил, в какой футбол играет «Оренбург»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — о гостевой ничьей армейцев с «Оренбургом» (2:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Ничья — пожалуй, закономерный результат, — сказал Масалитин в интервью «СЭ». — Хотя во втором тайме хозяева могли даже вырвать победу. Я бы не сказал, что до перерыва ЦСКА доминировал. Просто лучше распорядился своими моментами.
А «Оренбург» мне очень понравился. Классное движение. Видно и понятно, чего хочет команда Лички. Ничего не изобретает. Длинные передачи вперед, подбор, перевод на фланг и подача в штрафную. Все вроде бы просто. Но армейцы с этим в итоге не совладали.

«Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками в 14 матчах. ЦСКА идет на третьей строчке с 26 очками в 14 играх.

Хесус Медина (слева) и&nbsp;Брайан Мансилья. «Карраскаль и Медина в отборе никакие! Где был Мендес?» Монолог ветерана ЦСКА

Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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