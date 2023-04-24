Масалитин: «Игроки «Локомотива» до конца боролись в матче с ЦСКА, значит, у них есть характер»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от игры армейцев с «Локомотивом» в рамках 24-го тура чемпионата России (1:1).

«У ЦСКА не получилось реализовать свое преимущество. Игра складывалась в пользу армейцев, у команды было преимущество, но не могли довести все до логического конца и забить. Но красно-синие дали шанс «Локомотиву», и железнодорожники им воспользовались. Они молодцы, до конца боролись, значит, у них есть характер», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

На данный момент ЦСКА с 45 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет на 10-й позиции, набрав 29 очков.