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Сегодня, 15:15

Масалитин — об игре ЦСКА во втором тайме против «Ростова»: «Сплошное мучение»

Александр Кружков
Обозреватель
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Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» оценил игру армейцев с «Ростовом» (4:1) в 30-м туре РПЛ.

— Субботние матчи проходили в одно время. Что смотрели?

— ЦСКА — «Ростов». Конечно, интересно, когда все голы и опасные моменты показывают в режиме переклички. Но на «ВЭБ Арене» шла борьба за серебряные медали, вот и выбрал этот матч.

— Хотя там уже к 33-й минуте интрига умерла.

— Начал-то ЦСКА не слишком убедительно, нервозность прямо зашкаливала. А дальше «Ростов» привез себе первый гол, потом пропустил с пенальти — и оказался в нокауте. Армейцы, наоборот, пришли в себя, обрели уверенность, забили еще два. Правда, второй тайм разочаровал. Команда, претендующая на медали, так играть не должна!

— Что удручило?

— Вместо того, чтобы спокойно довести матч до победы, армейцы стали действовать вполноги. Дали ростовчанам свободу, те приободрились, задвигались, в итоге лишили Акинфеева заслуженного «сухаря».

— Полагаете, Игорь расстроился?

— Любой вратарь хочет отыграть на ноль. Так почему бы ему не помочь? Да, армейцы добились результата, однако в их игре уже не чувствовалось класса, запаса прочности. Вот это удивило.

— Понимаю вас.

— Я-то думал, что ЦСКА и во втором тайме сохранит кураж, хорошее движение. Но не было ни того ни другого. Хромала организация игры, много брака. Не футбол — сплошное мучение.

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Валерий Масалитин
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