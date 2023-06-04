Сегодня, 15:15
Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» оценил игру армейцев с «Ростовом» (4:1) в 30-м туре РПЛ.
— Субботние матчи проходили в одно время. Что смотрели?
— ЦСКА — «Ростов». Конечно, интересно, когда все голы и опасные моменты показывают в режиме переклички. Но на «ВЭБ Арене» шла борьба за серебряные медали, вот и выбрал этот матч.
— Хотя там уже к 33-й минуте интрига умерла.
— Начал-то ЦСКА не слишком убедительно, нервозность прямо зашкаливала. А дальше «Ростов» привез себе первый гол, потом пропустил с пенальти — и оказался в нокауте. Армейцы, наоборот, пришли в себя, обрели уверенность, забили еще два. Правда, второй тайм разочаровал. Команда, претендующая на медали, так играть не должна!
— Что удручило?
— Вместо того, чтобы спокойно довести матч до победы, армейцы стали действовать вполноги. Дали ростовчанам свободу, те приободрились, задвигались, в итоге лишили Акинфеева заслуженного «сухаря».
— Полагаете, Игорь расстроился?
— Любой вратарь хочет отыграть на ноль. Так почему бы ему не помочь? Да, армейцы добились результата, однако в их игре уже не чувствовалось класса, запаса прочности. Вот это удивило.
— Понимаю вас.
— Я-то думал, что ЦСКА и во втором тайме сохранит кураж, хорошее движение. Но не было ни того ни другого. Хромала организация игры, много брака. Не футбол — сплошное мучение.