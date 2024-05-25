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Сегодня, 12:06

Масалитин: «Легионерам вообще плевать на ЦСКА, «Зенит», «Спартак». Где денег больше дадут, там и будут играть»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о травме защитника «Зенита» Дугласа Сантоса перед заключительным туром РПЛ.

«Дуглас — это основной игрок, который хорошо защищается и атакует. Его будет не хватать «Зениту», если он не сыграет. Думаю, Караваев сможет его заменить. Мог бы и Круговой, но его нет, с ним все решили. Все решило руководство, в частности в лице Медведева. Он и Гинер не смогли договориться, а пострадал человек. Нельзя допускать таких ситуаций. У нас не так много футболистов подобного класса, чтобы лишать их вот так выступлений.

Парень решил уйти в ЦСКА. Что здесь такого?! Фернандес же ушел в «Зенит». Тот же Лукин может уйти из ЦСКА в «Спартак» и ему надо туда идти, если на него рассчитывают. Зачем парню ломать карьеру с разговорами о принципиальности команд. А то говорят, что туда нельзя ходить, сюда нельзя. Что парням делать в таких ситуациях? Наверное, такое с СССР повелось еще. Но ничего такого в таких переходах нет. Те же иностранные игроки — гастарбайтеры, им вообще плевать на ЦСКА, «Зенит», «Спартак». Где денег больше дадут, там и будут играть. Деньги — да, понятий нет. У нас капитализм", — приводит слова Масалитина Legalbet.

Дуглас Сантос в сезоне-2023/24 провел 36 матчей за «Зенит» во всех турнирах, 30-летний бразилец забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/masalitin-legioneram-voobshe-plevat-na-tcska-zenit/
Валерий Масалитин
Данил Круговой
Дуглас Сантос
ФК Зенит
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