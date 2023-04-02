Масалитин: «Будь у «Факела» больше мастерства, то матч закончился бы с неприятным для ЦСКА счетом»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от победы армейцев над «Факелом» в матче 21-го тура РПЛ (2:0).

«Впечатления от матча двоякие. В первом тайме преимущество ЦСКА вопросов не вызывало: владели инициативой, мяч держался, неплохой прессинг, создавали моменты, у Чалова, у Зайнутдинова. У «Факела» практически шансов не было, но во втором тайме все поменялось. Будь у «Факела» больше мастерства, то игра закончилась бы с неприятным для ЦСКА счетом, но помощь пришла откуда не ждали. Пошел навес, мяч удачно отскочил от Заболотного — и Обляков оказался в нужном месте и забил. После второго гола, конечно, полегче ЦСКА стало», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Факел» идет на 14-й строчке (17 очков).