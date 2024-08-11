Масалитин: «ЦСКА можно и нужно было обыгрывать такой «Краснодар»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение армейцев в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

— «Краснодар» больше владел инициативой, были моменты, когда Сперцян попал в штангу, — приводит слова Масалитина Metaratings.ru. — «Краснодар» дома играл более агрессивно, чего не скажешь о ЦСКА. У команды как были проблемы в организации игры, так и остались. Играют в такую старинную схему — без взаимозаменяемости, без движения: поставили Жемалетдинова на левый фланг — он там и отыграл. Поставили Облякова на правый — он там и отыграл. Взаимодействия никакого нет, а современный футбол требует универсальности, нужно меняться местами, чтобы мяч держался в средней линии. Плюс, конечно, на примере той же Испании видно, что и защитникам нужно подключаться, перенасыщать зоны, владеть мячом. ЦСКА же играет по старинке, особенно впереди — все очень плохо. Когда приглашали Николича, знали его философию, знали, в какой футбол он играет. Чего теперь хотеть? Болельщикам терпения: запастись попкорном и смотреть дальше это кино. Назначили — ну, назначили. Если такой футбол нравится, то в такой ЦСКА и дальше продолжит играть.

— Может быть, армейцы неверно оценили уровень готовности «Краснодара», ошибочно полагая, что те в худшей форме?

— «Краснодар» вообще в плохом состоянии, и это самое обидное. Такой «Краснодар» можно и нужно обыгрывать, но ЦСКА для этого вообще ничего не сделал. Хорошо, что есть бомбардир Дивеев. А где нападающие? Тяжело говорить по игрокам, потому что светлых пятен практически не было. И, конечно, обидно, что Роша получил травму.

«Краснодар» одержал первую победу в РПЛ и с 6 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице. ЦСКА с 7 очками идет на четвертой строчке.