Масалитин: «Действия Абаскаля вообще не поддаются логике»

Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

В 7-м туре РПЛ московский клуб уступил «Краснодару» со счетом 0:2. На данный момент красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.

— Нынешний «Спартак» вам понятен?

— Смеетесь? Абаскаль чудит, экспериментирует, никак не определится ни со схемой, ни с составом. Ну и откуда взяться сыгранности, если у тебя в каждом матче новые сочетания? Зачем изобретать велосипед?

— Владислав Радимов считает, что испанский тренер просто хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение контракта. Допускаете?

— Вполне возможно. Потому что действия Абаскаля вообще не поддаются логике! Для чего ты постоянно тасуешь состав? Выбери основную обойму — и наигрывай. Если кто-то выпадает, делай точечные замены. Абаскаль же вместо нормальной ротации устраивает абсолютно безумную карусель. Задергал Литвинова, хотя для всех очевидно, что в опорной зоне он эффективнее, чем в центре обороны. С «Зенитом» внезапно усадил в запас Бонгонду.

— Который до этого в каждом туре либо забивал, либо голевую отдавал.

— Вот-вот. Зато Промес — неприкасаемый, хотя последние матчи проводит ниже своего уровня. Ну и дай ему передышку, выпусти Зиньковского. Он же с «Динамо» в Кубке великолепно себя проявил. Немало вопросов к Абаскалю и по селекции.

— Например?

— Ему купили всех, кого он просил. Но зачем на одну позицию подписывать Бонгонду и Медину? При том, что у тебя есть еще и Зиньковский. Дальше из Греции привозят Рябчука, в глухой запас отправляется Хлусевич, неплохо начавший сезон. Сидит на скамейке еще один левый защитник, Классен. А справа нет альтернативы Денисову! В итоге он проводит за неделю три матча — и наедается.

— Рябчук-то сильнее Хлусевича?

— Пока спартаковский новичок для меня загадка. Вроде цепкий, скоростной. Но чего-то не хватает... Вот мощный Бабич из «Динамо» произвел приятное впечатление, еще и гол забил. Однако в Краснодаре в центре обороны почему-то вышла пара Джикия — Дуарте, хотя оба, мягко говоря, не отличаются надежностью.

— С вами трудно не согласиться.

— Джикия после череды травм никак не наберет форму. Дуарте по сравнению с прошлым сезоном прибавил функционально. Тогда это был просто пешеход! Сейчас с «физикой» проблем нет, но все равно периодически «привозит» голы. Теперь о нападающих.

— С ними что?

— Отдали в аренду Николсона и Бальде. А если травму получит Соболев, кто будет забивать? Мелешин?