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Сегодня, 21:30

Сможет ли Сычевой заиграть в «Зените»? Мнение Масалитина

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил перспективы форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

В игре 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2) нападающий оренбуржцев сделал дубль.

— Нарушал ли Сычевой правила при пробитии пенальти? Я так не думаю, — сказал Масалитин «СЭ». — Вроде разрешается делать такие секундные паузы перед ударом. Раз засчитали — значит, можно.

Перспективы Сычевого? В «Оренбурге» он, конечно, себя нашел. Команда работает на него, он здорово реализовывает свои моменты. Но как он проявит себя, допустим, в «Зените» или «Спартаке»? Для меня этот вопрос пока открыт.

В данный момент Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23 с форвардом «Спартака» Квинси Промесом — у обоих футболистов по 11 голов.

Хесус Медина (слева) и&nbsp;Брайан Мансилья. «Карраскаль и Медина в отборе никакие! Где был Мендес?» Монолог ветерана ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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