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Сегодня, 18:28

Масалитин: «Пока «Краснодар» не дотягивает до чемпионской команды»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«В первом тайме «Краснодар» сыграл не очень надежно. Мостовой и Педро не реализовали неплохие моменты. «Зенит» вообще смотрелся предпочтительнее по ходу всего матча. Пока «Краснодар» не дотягивает до чемпионской команды. Надо проигрывать с высоко поднятой головой и признавать, что команда пока не может конкурировать с «Зенитом» ни в плане организации, ни в плане проведения матчей. Есть к чему стремиться. Но голову пеплом посыпать рано, еще ничего не решено», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

На данный момент сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. «Быки» (43) располагаются на второй позиции. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38).

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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