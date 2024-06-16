Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:38

Масалитин прокомментировал шансы «Зенита» купить у «Локомотива» Глушенкова

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением возможном переходе вингера «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«Все решают деньги. Спортивной составляющей никакой здесь нет. К тому же «Локомотив» испытывает какие-то финансовые трудности. Ничего личного — только бизнес. Но не пониманию, почему бы не остаться в «Локомотиве» и не выиграть РПЛ с ними? Он же лидер команды. «Локомотив» бы выстрелил, шансы на чемпионство были. Но, видимо, денежек у клуба нет», — цитирует Масалитина Legalbet.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В минувшем сезоне 24-летний футболист забил восемь мячей и сделал 21 голевую передачу в 38 матчах за красно-зелёных.

Источник: https://legalbet.ru/news/vidimo-denezhek-u-lokomotiva-net-masalitin/
Валерий Масалитин
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
6
Обсудить
Читайте также
«Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвертом матче финала Кубка Стэнли
«Краснодар» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Следователи провели обыски после случаев отравления людей в Москве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Рубин» объявил об уходе защитника Мартыновича

Экс-игрок ЦСКА Эджуке станет игроком «Севильи» — Фабрицио Романо