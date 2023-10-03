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Сегодня, 17:10

Масалитин оценил турнирное положение «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал выступление «Зенита» в 10-м туре РПЛ.

«С уходом лидеров и отсутствием какое-то время Вендела, команда перестраивалась и не могла найти свою игру. С возвращением Вендела питерцы нашли свою схему, но пока не до конца. Там еще есть проблемы с мотивацией. Когда ты несколько лет становишься чемпионом, победы приедаются и нет голода до игры. А мастерство не настолько большое, чтобы добиваться результатов только за счет него. Когда «Зениту» нужно, он включает скорости, но пока на всю игру ее не хватает», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Также он не исключил, что петербургский клуб и дальше будет терять очки.

«Естественно. И хорошо, что соперники этим пользуются и заставляют «Зенит» играть весь матч. Но питерцы пока включаются только на какой-то отрезок, за 15-20 минут добиваются результата и потом хотят на мастерстве доиграть. За это они были наказаны «Рубином», «Динамо», «Локомотивом», «Оренбургом», — добавил специалист.

После десяти туров «Зенит» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В 11-м туре РПЛ петербуржцы на выезде сыграют против «Сочи». Матч пройдет 7 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005367656_masalitin_cska_i_spartak_razocharovyivayut_zenit_i_dalshe_budet_teryat_ochki
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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