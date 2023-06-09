Масалитин: «Сперцян с его видением футбола подходит для Голландии, его трансфер в «Аякс» был бы хорошим»

Бывший нападающий «Витесса» Валерий Масалитин прокомментировал новость о том, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение по покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Для развития Сперцяна трансфер в «Аякс» был бы хорошим. В Нидерландах всегда играли в атакующий футбол. Эдуард с его видением футбола подходит для Голландии. Если этот трансфер состоится, то это будет очень хорошо для продолжения его карьеры. Плюс 9 миллионов евро — хорошие деньги за Сперцяна на сегодняшний день. Надо только понимать, как «Аякс» перечислит деньги в «Краснодар», потому что у многих с этим есть проблемы. Сперцян подходит «Аяксу» по уровню. Если они готовы его купить, значит, он вписывается в их схему. А дальше все зависит от него самого — насколько быстро он адаптируется и как скоро тренер начнет ему доверять. В России одна жизнь, а в Европе — другая. Плюс там язык другой, много разных нюансов есть. От его коммуникабельности будет очень многое зависеть», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 39 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.