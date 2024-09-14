Масалитин — о дебюте Гуарирапы: «Очень хорошо смотрелся. Не в чем в упрекнуть»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «СЭ» оценил дебют нападающего армейцев Сауля Гуарирапы в матче с «Зенитом» (0:1).

«Гуарирапа очень хорошо смотрелся. Вышел, и очень понравился по движению, по открываниям за спину на скорости, по принятию мяча. Дебют себе в актив он может занести. Его, как и армейцев в принципе, не в чем в этом матче упрекнуть», — сказал Масалитин «СЭ».

ЦСКА после 8-ми туров с 13 очками идет пятым в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Марко Николича в в гостях встретится с «Рубином» 21 сентября.

ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» до конца сезона-2024/25 с правом выкупа. Футболист выступал за сочинцев с января 2024 года, за это время он забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах.

Денис Сафронов