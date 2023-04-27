Масалитин отреагировал на 85 голов Промеса в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на достижение форварда «Спартака» Квинси Промеса, забившего 85-й мяч в РПЛ. Голландец делит первую строчку в списке лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров с Сердаром Азмуном и Вагнер Лав.

«Кто сильнее из этой троицы бомбардиров-легионеров? Наверное, каждый хорош по-своему. Они не одноплановые футболисты, поэтому выбрать среди них лучшего сложно. Но интересно другое — если бы из РПЛ не уезжали Азмун и Вагнер, то они бы Промеса опережали до сих пор. Думаю, там 100-120 голов было бы у них. Но рекорды на то и рекорды, чтобы их били. Это очень хорошо, что рекорды бьют. В будущем появится какой-то игрок, который побьет уже достижение Промеса. Но было понятно, что Квинси этот рекорд побьет — он лидер своей команды и стабильно забивает голы, это было даже предсказуемо», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. 31-летний форвард в текущем сезоне провел 21 матч в РПЛ, забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач.