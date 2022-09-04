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4 сентября, 18:37

Масалитин: «Пенальти на Мойзесе был, следовало удалять Бейла»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в гостевом матче 8-го тура чемпионата России.

«Игра ЦСКА оставила двоякое впечатление, — приводит Metaratings.ru слова Масалитина. — В первом тайме ничего не получалось в плане созидания и обострения. Был момент с рикошетом, когда Чалов пробил в перекладину, в конце был просмотр ВАР на пенальти. По мне, пенальти (на Мойзесе) был: человек играет открытой стопой, нога поднятая, прямая. По мне, в этом эпизоде следовало удалять Бейла. Во втором тайме игра пошла уже повеселее, сразу момент себе создал Карраскаль — выручил вратарь. Была возможность забить у Феди Чалова — Ломаев спас. Если в первом тайме смотрелись целостно и опасно выходили в атаку, то во втором — отдали инициативу, чем ЦСКА и воспользовался.

Ветеран отметил разницу в игре армейцев дома и на выезде.

«У «Крыльев» есть проблема с ростом у защитников, они очень часто пропускают со стандартов. Дивеев забил после подачи Медины с углового, но все равно устроили себе нервную концовку и чуть не упустили победу. Справедливо ли победил ЦСКА? Не сказал бы, тяжелая игра для ЦСКА. В плане становления команды и психологии, конечно, это большой плюс для команды. Я бы отметил разницу в игре дома и на выезде, это две разные команды», — подчеркнул Масалитин.

ЦСКА набрал 17 очков и сравнялся в турнирной таблице РПЛ с «Зенитом» и «Краснодаром».

https://metaratings.ru/news/masalitin-penalti-na-moyzese-byl-nado-bylo-udalyat-beyla-1352841/

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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