Масалитин — о бразильце Келвене: «Обученный, не пожарит...»

Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» высказал мнение о бразильском новичке армейцев — 22-летнем защитнике Келвене.

— В матче с «Зенитом» дебютировал бразилец Келвен. Впечатление?

— Если Давила пока ничем не запомнился, то Келвен мне понравился. Обученный, хладнокровный. Не пожарит, все без запары. Еще и с пасом. Удачное приобретение.

Армейцы объявили о трансфере бразильца из «Атлетико Паранаэнсе» 1 сентября. Он будет выступать за ЦСКА под 2-м номером. Контракт с Келвином подписан до конца сезона-2027/28.