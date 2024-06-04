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Сегодня, 16:09

Масалитин — о форме Кругового после игры за «Зенит-2»: «Он это время не на курорте провел»

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о физической форме новичка армейцев Данила Кругового.

Во вторник, 4 июня, 26-летний защитник перешел в столичную команду на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона-2027/28 с возможностью продления еще на год.

«Он это время не на курорте провел, а был включен в тренировочный процесс. Да у него был другой уровень игры и сопротивления, но сейчас у него есть время потренироваться с ЦСКА. Его раскрытие напрямую зависит от Николича», — сказал Масалитин «СЭ».

Круговой является воспитанником академии «Зенита». В январе 2024 года, за полгода до конца срока контракта с клубом из Санкт-Петербурга, защитник подписал предварительное соглашение с ЦСКА. После этого руководство сине-бело-голубых перевело игрока во вторую команду, в которой он провел остаток сезона-2023/24.

Всего футболист провел за «Зенит» 105 матчей, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач.

(Константин Передерий)

Валерий Масалитин
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит-2
ФК ЦСКА (Москва)
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