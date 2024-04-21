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Сегодня, 18:16

Масалитин — о матче ЦСКА с «Ахматом»: «Роша подвел команду, а потом просит улучшенный контракт»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение армейцев в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«К сожалению, ЦСКА не подготовился к матчу с «Ахматом» психологически. Если в первом тайме армейцы еще выдерживали план на игру, и даже после удаления старались держать мяч и не прижиматься, то во втором тайме все поменялось. «Ахмат» начал активно играть впереди, прессинговать, здорово сыграли замены. ЦСКА же сел назад и начал отбиваться. Зачем выпускать нападающих, когда нет подбора? Мусаев постоянно проигрывал борьбу, вышел Заболотный, начал цепляться, но подбора не было. Роша подвел команду, а потом просит улучшенный контракт», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Спартака».

Источник: Metaratings.ru.
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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