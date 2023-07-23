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Сегодня, 13:24

Масалитин: «В начале сезона на первый план выходят морально-волевая подготовка и мастерство»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, почему в стартовом туре РПЛ не было ни одного предсказуемого результата, кроме 0:2 в матче «Пари НН» — «Зенит».

«Команды пока еще не изучили друг друга, плюс находятся под нагрузками. На первый план выходят морально-волевая подготовка и мастерство. У кого больше класса, тот и может что-то сообразить», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Также он предположил, с чем связана потеря очков лидерами чемпионата.

«Сейчас пройдет пять-шесть туров, команды определятся с составами, наберут нужный темп, кондиции. И тогда начнется внятный футбол, лидеры будут понятны. А пока у ребят ноги тяжелые, нагрузка ощущается. Футболисты выдерживают по часику игры», — добавил специалист.

Первый тур нового сезона чемпионата России стартовал 21 июля. В воскресенье состоятся матчи «Спартак» — «Оренбург», «Сочи» — «Балтика» и «Ростов» — «Факел». Второй тур РПЛ пройдет с 29 по 31 июля.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005231375_masalitin_na_starte_sezona_na_pervyiy_plan_vyihodyat_moralno-volevaya_podgotovka_i_masterstvo
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
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