Масалитин ожидает много мячей в матче «Спартака» и «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от центрального матча 9-го тура РПЛ между красно-белым" и «Динамо».

«Будет забито много мячей, обе команды играют в атакующий футбол. Но «Динамо» имеет проблемы в линии защиты. По игре в последнее время «Спартак» мало пропускает. Так что, конечно, шансы «Спартака» на победу выглядят немного побольше. Но это футбол, и всякое бывает. Не думаю, что команды будут осторожничать, «Спартак» с «Динамо» играет в открытый футбол. Возможно, будет так, что атака на атаку, как это было в матче «Динамо» — «Локомотив», — сказал Масалитин Metaratings.ru.

«Спартак» после восьми туров в нынешнем сезоне РПЛ идет на пятом месте в турнирной таблице с 15 очками, а «Динамо» располагается на строчку выше с 16 баллами.