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Масалитин поделился ожиданиями от матча «Торпедо» — «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком».

«Торпедо» получило глоток свежего воздуха после победы в предыдущем туре. Появилась надежда, что они могут не вылететь. Черно-белые на эмоциональном подъеме. «Спартаку» тоже нужна победа, чтобы бороться за медали. У «Спартака» разладилась комбинационная игра после травм Джикии и Промеса. Конечно, красно-белые лучше по составу, организации игры», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 42 очка. «Торпедо» (13) идет на последней строчке.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/15/20219587.shtml?updated
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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