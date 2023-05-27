Масалитин: «Такое ощущение, что Федотов не хотел победить «Краснодар». Надо было выпускать свежих игроков»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о матче 29-го тура между армейцами и «Краснодаром» (0:0).

«С такой игрой, движением на поле, браком, команда не имеет права бороться за второе место. Игра армейцам не давалась, но моменты были, надо было в них вкладываться. ЦСКА мог на зубах вырвать победу. Сегодня красно-синие — разочарование. В средней линии и впереди был сплошной брак. Не знаю, с чем это связано, возможно, негативное настроение после матча со «Спартаком». Из игры выпали не несколько футболистов, а вся команда. Федотов опоздал с заменами, особенно после удаления. Надо было свежих игроков выпускать, включать прессинг. Такое ощущение, что Федотов не хотел победить «Краснодар». Поэтому счет по игре», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

После этой игры ЦСКА сохранил вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. «Краснодар» идет шестым, имея в активе 47 очков. В заключительном туре армейцы сыграют с «Ростовом», а «быки» встретятся с «Ахматом». Оба матча пройдут 3 июня.