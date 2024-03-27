Масалитин: «У ЦСКА будут проблемы в матче с «Сочи»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче армейцев против «Сочи» в рамках 22-го тура РПЛ.

«ЦСКА будет тяжело, это точно. Посмотрите, какую работу «Сочи» проделал в зимнее межсезонье! У них не только сменился тренер, но и произошли большие изменения в составе. Если парни сыграются и у Морено дела пойдут, то «Сочи» сохранит прописку в РПЛ. Они точно постараются отобрать очки у ЦСКА. Им терять нечего, нужно идти вперед и побеждать, что и показал недавний поединок с «Локомотивом». Я ожидаю, что у ЦСКА будут проблемы», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Матч между «Сочи» и ЦСКА состоится 30 марта и начнется в 16.30 по московскому времени. На данный момент армейцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками. Сочинская команда занимает последнее место (13 баллов).