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27 марта, 16:52

Масалитин: «У ЦСКА будут проблемы в матче с «Сочи»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче армейцев против «Сочи» в рамках 22-го тура РПЛ.

«ЦСКА будет тяжело, это точно. Посмотрите, какую работу «Сочи» проделал в зимнее межсезонье! У них не только сменился тренер, но и произошли большие изменения в составе. Если парни сыграются и у Морено дела пойдут, то «Сочи» сохранит прописку в РПЛ. Они точно постараются отобрать очки у ЦСКА. Им терять нечего, нужно идти вперед и побеждать, что и показал недавний поединок с «Локомотивом». Я ожидаю, что у ЦСКА будут проблемы», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Матч между «Сочи» и ЦСКА состоится 30 марта и начнется в 16.30 по московскому времени. На данный момент армейцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками. Сочинская команда занимает последнее место (13 баллов).

Источник: РБ Спорт
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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