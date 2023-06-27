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Масалитин: «Помазуну стоит перейти в европейский клуб, если действительно есть такой шанс»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о том, что вратарь Илья Помазун может перейти в иностранный клуб.

— Если у него есть шанс поиграть в Европе, то этим шансом стоит воспользоваться, — приводит слова Масалитина «РБ Спорт». — Илья правильно сделал, что решил поиграть в аренде, а не сидеть под Акинфеевым.

— Стоит ли соглашаться, если это будет сегунда?

— А почему нет? Там тоже есть неплохие команды. Нужно понимать, что игра в Европе — это замечательный опыт, в той же сегунде, например, можно провести отличный сезон и тогда появится шанс перейти в более топовый коллектив.

26 июня появилась информация, что 26-летним россиянином интересуются клубы испанской сегунды и «Аугсбург».

Ранее президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов заявил, что с армейским клубом есть договоренность.

В прошлом сезоне он провел за екатеринбуржцев 38 матчей и в 7 из них сохранил ворота сухими.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-masalitin-pomazunu-stoit-perejti-v-evropejskij-klub-esli-dejstvitel-no-est-takoj-shans/
Валерий Масалитин
Илья Помазун
ФК ЦСКА (Москва)
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