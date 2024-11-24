Масалитин поздравил Угальде с первым покером «Спартака» в 21 веке

Сегодня, 21:36
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин отреагировал на 4 забитых мяча форвардом красно-белых Манфреда Угальде.
Костариканец сделал покер в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2). 22-летний игрок стал первым спартаковцем, забившим четыре мяча в одной встрече в 21 веке.
«Стать первым игроком спартаковским, забившим четыре мяча в одном матче в 21 веке — серьезное достижение. Но я, Тихонов и Ширко, как и Угальде, оформляли покер за «Спартак». Поздравляем Манфреда, конечно. Да, в эпизоде с первым годом была ошибка Ландратова, однако в других моментах, и перед третьим голом тоже хороши в ситуации разобрался и исполнил. В общем, молодец!» — заявил экс-нападающий.
Масалитин — единственный нападающий в СССР и России, кто забивал и 3, и 4, и 5 мячей в одном матче.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)