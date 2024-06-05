Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:34

Масалитин предположил, что послужило поводом к увольнению Федотова из ЦСКА

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, в чем заключались главные претензии к работе Владимира Федотова в качестве главного тренера армейцев.

«Если бы Федотов использовал всех игроков, которые есть, включая молодежь — была бы нормальная ротация. Вот просто если бы каждую игру просто выпускал молодежь. Мы же видели, как в начале сезона выходил и показывал себя Рядно, забивал Глебов. Был еще Арбузов, его потом отдали в аренду «Балтике», и он там пропал. Играл Кисляк, выходил Лукин. Понятно, что все ошибаются, но каких-то больших ошибок у них не было. Если бы эта ротация была и работала, наверное, к Федотову не было бы особых вопросов», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

3 июня ЦСКА объявил об уходе Федотова с поста главного тренера команды. Позже стало известно, что московский клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем.

Источник: Газета.Ru
1
Обсудить
Читайте также
«Флорида» во второй раз подряд сыграет в финале Кубка Стэнли
Мбаппе — о переходе в «Реал»: «Сбывшаяся мечта»
Врачи РДКБ восстановили нерв девочке из ЛНР после осколочного ранения
Хотят увести у «Зенита» вратаря, торгуются за Соболева и следят за Промесом. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Умерла звезда турецкого сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Масалитин назвал лучший вариант главного тренера ЦСКА
Радимов: «Федотов в ЦСКА доказал свой уровень, выше прыгнуть невозможно»
«Пари НН» выкупил Ермакова у ЦСКА
Тюкавин подорожал на 4 миллиона евро, Сафонов и Сперцян догнали Вендела. Сколько теперь стоят звезды РПЛ
Гузина: «От дебютного сезона в РПЛ мне запомнится атмосфера на нашем стадионе и игры против Эраковича и Роши»
Радимов считает, что «Зенит» провел худший из чемпионских сезонов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Каманцев — о работе Карасева в Саудовской Аравии: «Судьям нужно освежать голову»