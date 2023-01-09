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Сегодня, 13:11

Масалитин предположил, что права на Сычевого принадлежат «Зениту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал новость о том, что в контракте футболиста Владимира Сычевого с самарскими «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и одного миллиарда рублей для других клубов.

«Получается, что Сычевой принадлежит «Зениту», а в «Крылья» его отдали в аренду. Возможно, такая сумма отступных связана с тем, что раньше спонсором «Оренбурга» был «Газпром». Думаю, он подписал предварительный контракт с «Зенитом». Как еще можно это объяснить?! Возможно, «Зенит» сделал переуступку прав. Надо юридически смотреть, как это организовано. Был случай с Суторминым, когда «Зенит» заплатил «Рубину» 50 тысяч. Возможно, такая ситуация и сейчас», — приводит слова Масалитина «Газетой.Ru».

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

На данный момент он делит первое место с форвардом «Спартака» Квинси Промесом в списке лучших бомбардиров РПЛ сезона-2022/23.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/09/19440865.shtml
Валерий Масалитин
Владимир Сычевой
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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