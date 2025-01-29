Масалитин — о возможных трансферах ЦСКА: «Напрашивается Глебов»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о возможных приобретениях армейцев в зимнее трансферное окно.

«У ЦСКА две позиции, которые нужно усилить зимой, — нападающий и классический опорный полузащитник, если Зделар уйдёт. В нападение нужна конкуренция, потому что команда перешла на игру в два форварда. В России мало свободных футболистов на эти позиции, которые из себя что-то представляют. Напрашивается Глебов из «Ростова». Иван Сергеев? Ему опять на лавочке сидеть и ждать шанса? В «Зените» он не был игроком основного состава. Он там играл немного. Такая же ситуация может быть и в ЦСКА», — цитирует Масалитина Legalbet.ru.

25-летний Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В нынешнем сезоне на счету хавбека 1 гол и 1 результативная передача в 23 матчах во всех турнирах. Ранее стало известно, что футболистом интересуются в «Динамо». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро.