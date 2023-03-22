Масалитин: «Даже мастерства Юрана не хватит, чтобы спасти «Торпедо»

Бывший нападающий Валерий Масалитин отреагировал на новость об уходе Андрея Талалаева из «Торпедо».

«Конечно, это неожиданность. Надо было решать вопросы с тренером зимой, чтобы он мог подготовить команду. А если ты начал работу, то надо доводить дело до конца. Эта чехарда ни к чему хорошему не приведет. Это чем-то напоминает «Химки». Там вообще непонятно что и как. Если взять предысторию автозаводцев, команда вышла в РПЛ. Бородюк требовал усиления. Ему обещали новых футболистов. Но стартовали слабо, команда по составу была не готова к РПЛ, и он, как нормальный человек, ушел. Пришел Талалаев. Видно, ему что-то обещали, но ничего сделано не было. Думаю, что «Торпедо» будет трудно сохранить прописку в РПЛ», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Также он прокомментировал информацию о том, что «Торпедо» может возглавить Сергей Юран.

«Думаю, что даже мастерства Юрана не хватит. Если бы была пауза, и Юран готовил команду, тогда другое дело. Все равно не будет усиления, которое необходимо. Это же не недельный цикл. Когда есть два месяца на подготовку, это другое. А тут еще надо разобраться, что за футболисты в команде, и кто на что способен», — добавил специалист.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.