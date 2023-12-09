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Сегодня, 23:22

Масалитин предположил, почему у Абаскаля возникли проблемы в отношениях с игроками «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин считает, что главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю не хватает опыта работы на этой должности, из-за чего у него возникают проблемы в отношениях с игроками.

«Абаскаль — молодой тренер, он нигде с таким не сталкивался. У него идет колоссальное давление ото всех — от СМИ, от болельщиков, от руководства. Есть недовольство игроков. Допустим, тех же иностранцев, которые пришли в команду, а оказались на скамейке. Есть недовольство у российских игроков, которые тоже мало играют и хотят играть больше. А он никак не может на это повлиять, потому что нет большого опыта», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/09/21889621.shtml?updated
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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