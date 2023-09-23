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Сегодня, 17:34

Масалитин предположил, почему Зиньковский и Пруцев не попадают в состав «Спартака»

Алина Савинова
Футболист "Спартака" Антон Зиньковский.
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин считает, что полузащитнику красно-белых Антону Зиньковскому не хватает стабильности, чтобы играть в стартовом составе московской команды.

«Сколько Зиньковский получал шансов в основном составе?! Он себя не так ярко проявлял. Такая же проблема была у Бакаева в «Зените». Где-то выходил и себя очень хорошо показывал. Потом попадает в состав — может одну игру сыграть, а две проваливает. У тренера же результат на первом месте, и он смотрит. То же самое у Зиньковского и у Пруцева», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

У полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, по мнению специалиста, есть проблемы с действиями в обороне.

«Пруцев дает хороший объем, в атаку подключается, эти зоны чувствует. Но в обороне-то он не отрабатывает по полной программе. У него там большие проблемы. В атаку они бегут. И Литвинов тоже многое делает впереди, но сзади-то — проблемы!» — добавил Масалитин.

В текущем сезоне 27-летний Зиньковский провел 8 матчей за «Спартак» во всех турнирах. На счету 23-летнего Пруцева 3 игры.

23 сентября красно-белые сыграют против «Динамо» в рамках 9-го тура РПЛ. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/23/21349189.shtml?updated
Антон Зиньковский
Валерий Масалитин
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
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