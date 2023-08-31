Масалитин призвал не использовать Глебова в качестве латераля

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что полузащитника армейского клуба Кирилла Глебова не стоит использовать на всей бровке.

«Тот же Глебов — он старается, как ни крути, но это не его позиция. К сожалению. Ему нужно впереди развязать руки, он будет там раскрываться и приносить пользу. А ему приходится отрабатывать в обороне, в итоге он и ни впереди, и ни сзади не показывает максимум. Это все равно, если бы Тео Бонгонда из «Спартака» заставили бы туда-сюда бегать. Пускай он играет правого полузащитника или вингера», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

В текущем сезоне 23-летний Глебов провел за «Ростов» девять матчей и не отметился результативными действиями.