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Сегодня, 18:22

Масалитин призвал не использовать Глебова в качестве латераля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что полузащитника армейского клуба Кирилла Глебова не стоит использовать на всей бровке.

«Тот же Глебов — он старается, как ни крути, но это не его позиция. К сожалению. Ему нужно впереди развязать руки, он будет там раскрываться и приносить пользу. А ему приходится отрабатывать в обороне, в итоге он и ни впереди, и ни сзади не показывает максимум. Это все равно, если бы Тео Бонгонда из «Спартака» заставили бы туда-сюда бегать. Пускай он играет правого полузащитника или вингера», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

В текущем сезоне 23-летний Глебов провел за «Ростов» девять матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/31/21189968.shtml?updated
Валерий Масалитин
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ФК Ростов
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 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
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 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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