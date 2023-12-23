Масалитин: «Если руководство «Спартака» посчитало нужным назначить Амарала, то, наверное, этот шаг оправдан»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора московского «Спартака».

«Видимо, «Спартак» ориентируется на европейский путь развития и хочет иметь в составе игроков из Европы. Хотя в нынешней ситуации для того, чтобы усиливать состав легионерами в РПЛ, нужно быть знакомым с рынком Южной Америки. Европейское направление для нас почти закрыто, остается южноамериканское и азиатское.

Если руководство посчитало нужным назначить Амарала, то, наверное, этот шаг оправдан. Хотя, на мой взгляд, такие должности в российских клубах должны занимать отечественные специалисты. Почему мы не можем воспитывать своих спортивных директоров и главных тренеров?» - приводит Vprognoze.ru слова Масалитина.

32-летний ранее работал в «Бенфике», где на протяжении последних четырех с половиной лет являлся старшим скаутом.