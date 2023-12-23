Масалитин: «Если руководство «Спартака» посчитало нужным назначить Амарала, то, наверное, этот шаг оправдан»

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора московского «Спартака».
«Видимо, «Спартак» ориентируется на европейский путь развития и хочет иметь в составе игроков из Европы. Хотя в нынешней ситуации для того, чтобы усиливать состав легионерами в РПЛ, нужно быть знакомым с рынком Южной Америки. Европейское направление для нас почти закрыто, остается южноамериканское и азиатское.
Если руководство посчитало нужным назначить Амарала, то, наверное, этот шаг оправдан. Хотя, на мой взгляд, такие должности в российских клубах должны занимать отечественные специалисты. Почему мы не можем воспитывать своих спортивных директоров и главных тренеров?» - приводит Vprognoze.ru слова Масалитина.
32-летний ранее работал в «Бенфике», где на протяжении последних четырех с половиной лет являлся старшим скаутом.