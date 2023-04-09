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Сегодня, 20:04

Масалитин прокомментировал победу ЦСКА над «Химками»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил победу армейцев над «Химками» в матче 22-го тура чемпионата России (3:0).

«ЦСКА использовал часть своих моментов, были очень активными фланги, хорошую игру показал Обляков. Сначала за счет индивидуального мастерства забил гол, а затем отдал отличную передачу на Зайнутдинова. Понравилось, что Бахтиер отлично открылся, а Иван прекрасно отдал. Таких комбинаций и не хватает армейцам, Мендес и Зделар такие передачи должны исполнять уверенно и стабильно. Если бы они это делали, то ЦСКА уже решал совсем другие турнирные задачи. Во втором тайме на поле появился Карраскаль, мяч стал двигаться очень хорошо в середине поля. Ребята начали играть в одно-два касания и почувствовали свою игру. Думаю, выпускать запасных нужно было раньше, ведь счет позволял это сделать», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

ЦСКА с 41 очком занимает 4-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. «Химки» расположились на 15-й строчке (13 очков).

Источник: https://portal.sport-express.ru/
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Химки
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