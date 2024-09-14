Масалитин — о поражении ЦСКА: «Пропущенный гол — стопроцентная ошибка Мойзеса»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение команды в матче с «Зенитом» (0:1) в рамках 8-го тура РПЛ.

«ЦСКА очень хорошо сегодня играл и в первом тайме почти все время контролировал ситуацию. Армейцы навязали свой прессинг, свою игру, благодаря чему почти весь тайм остроты со стороны «Зенита» не было. Гол же случился потому, что Мойзес опять куда-то выбросился и побежал в нападение, а вернулся в оборону уставший и потерявший концентрацию. Понятно, пропущенный гол — это стопроцентная ошибка Мойзеса, ведь Гонду был его игрок. Нужно было поплотнее действовать. Но даже так, игра должна была завершиться ничьей, сказался более высокий класс игроков «Зенита», — заявил Масалитин «СЭ».

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Денис Сафронов